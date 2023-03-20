سفير فرنسا يثمن جهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة

القاهرة - بوابة الوسط

ثمّن سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، «الجهود التي اضطلعت بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التعامل مع المراحل الانتقالية السابقة»، مؤكداً «استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي»، وفق ما نشرته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين، للسفير الفرنسي مصطفى مهراج والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية في طرابلس.

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وقالت مفوضية الانتخابات إن السايح بحث مع السفير الفرنسي «آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة».

وأضافت المفوضية أن زيارة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج إلى مقر المفوضية «تأتي في إطار دعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا».