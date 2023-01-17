باتيلي يناقش مع سفير فرنسا موقف المجتمع الدولي من التطورات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مبعوث الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، ضرورة تبني المجتمع الدولي عملًا موحدًا لدعم مسار مستدام للسلام والاستقرار في ليبيا.

وقال باتيلي، في منشور عبر حسابه على «تويتر»، إنه استقبل السفير الفرنسي لدى ليبيا بمكتب بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، واستعرضا التطورات السياسية في ليبيا.

- باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين

جاء اللقاء في أعقاب حضور المبعوث الأممي ختام اجتماعات اللجنة في سرت، حيث دعا المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، واعتبر أنها «تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين»، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة جهود اللجنة والمؤسسات الليبية ذات الصلة بهدف إعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.