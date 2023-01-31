السايح يبحث مع وفد فرنسي الصعوبات أمام مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع وفد فرنسي، اليوم الثلاثاء، مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال تأدية واجباتها.

وضم الوفد مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن قيقن، والمدير العام للشؤون الإدارية والتطوير في الوزارة جوليان ستيمر، صحبة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

الاجتماع تناول جاهزية المفوضية

وعرض الاجتماع الإمكانات المتاحة للمفوضية من ناحية الموارد البشرية والفنية واللوجستية التي مكنتها من النجاح في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي كلفت بها منذ تأسيسها، حيث تتحمل تتطلع المفوضية إلى إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتحتكم إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دوليا.

كما ناقش الحضور سبل استمرار الدعم الفني كوسيلة للحفاظ علي جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات نتيجة التوافقات السياسية، ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية.