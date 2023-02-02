السفير الفرنسي يبحث مع السايح الاستعدادات للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، «الاستعدادات للانتخابات في ليبيا».

وضم اللقاء «آن جيجوين» مديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، و«جوليان ستيمر» المدير العام للشؤون الإدارية والتطوير في الوزارة، وفق تغريدة على حساب السفير الفرنسي على موقع «تويتر» اليوم الخميس.

- السايح يبحث مع وفد فرنسي الصعوبات أمام مفوضية الانتخابات

- باتيلي يناقش مع سفير فرنسا موقف المجتمع الدولي من التطورات في ليبيا

وسبق أن أوضحت المفوضية في بيان أن اللقاء الذي عقد الثلاثاء، تناول مدى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال تأدية واجباتها.

وتطرق الاجتماع إلى الإمكانات المتاحة للمفوضية من ناحية الموارد البشرية والفنية واللوجستية، وسُبل استمرار دعمها فنيًا كوسيلة للحفاظ علي جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات، ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم لها عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية.