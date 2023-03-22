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تدشين برنامج الدورات التدريبية للباحثين عن العمل في مصراتة وتاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 09:53 مساء
تدشين برنامج الدورات التدريبية للباحثين عن العمل في مصراتة وتاورغاء
مشاركة العابد في حفل تدشين برنامج تدريب الباحثين عن العمل في تاورغاء ومصراتة، الأربعاء 22 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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دشن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، خلال حفل أقيم اليوم الأربعاء في منطقة طمينة بمدينة مصراتة، برنامج الدورات التدريبية الذي سينطلق خلال شهر رمضان المبارك، لتدريب الباحثين عن العمل في مصراتة وتاورغاء عبر ورش متنقلة، بحسب الوزارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الصناعة والمعادن مصطفي السمو، وعضو مجلس البلدي مصراتة، ورئيس جامعة مصراتة، ورئيس الفرع البلدي طمينة، وممثل عن تاورغاء ومدير مركز الليبي الكوري، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدير مكتب الإعلام والتواصل، وعدد من المسؤولين والضيوف.

تدريب أكثر من 200 متدرب ومتدربة بمدينة زلة
وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العابد أكد في كلمته بالمناسبة، على أهمية التدريب المهني، واعتماد الوزارة لمركز طمينة ضمن المراكز التدريبية على المستوي الوطني، وشروعها في إنشاء المركز وفق «خطة عودة الحياة»، إضافة إلى تدريب وتأهيل المدربين بالمركز واعتماد عدد من المناهج.

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وثمّن العابد بهذه مناسبة، جهود الجهات التي قامت بتدريب أكثر من 200 متدرب ومتدربة بمدينة زلة، مشيدًا بالجهود التي بذلت من قبل المركز الليبي الكوري وصندوق تنمية الموارد البشرية لتخريج هذه الدفعات.

وأوضح العابد أن «الدورات التدريبية التي دُشنت اليوم عبر الورش المتنقلة ستعمل على تدريب الشباب في منطقتي مصراتة وتاورغاء في عدد من المهن والحرف المطلوبة».

تسليم ورش التدريب المتنقلة
وأشارت وزارة العمل والتأهيل إلى تسليم الورش التدريبية المتنقلة والمجهزة بالمعدات اللازمة في عدة تخصصات مختلفة في ختام الحفل، لافتة إلى أن العابد تفقد أماكن التدريب والمناهج التي سيدرسها المتدربون خلال فترة تدريبهم.

وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن العابد تفقد أيضًا على هامش الزيارة، مراحل الإنشاء لمركز التدريب بحضور مدير عام المركز آمال صافار، مؤكدًا على أهمية استكمال المشروع.

مشاركة العابد في حفل تدشين برنامج تدريب الباحثين عن العمل في تاورغاء ومصراتة، الأربعاء 22 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
مشاركة العابد في حفل تدشين برنامج تدريب الباحثين عن العمل في تاورغاء ومصراتة، الأربعاء 22 مارس 2023. (وزارة العمل والتأهيل)
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