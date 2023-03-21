العابد يؤكد أهمية الربط الإلكتروني بين «العمل» ومكتبها في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا أهمية الربط الإلكتروني بين الوزارة ومكتبها في مسلاتة، خصوصا بعدما سلمته كل التجهيزات والمعدات اللازمة للانتقال نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الإثنين مدير مكتب العمل مسلاتة فوزي سليمان في ديوان الوزارة في طرابلس؛ لبحث المشكلات والعراقيل أمام المكتب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع تناول سبل تدريب الباحثين عن العمل في مسلاتة

واستعرض اللقاء نتائج الحملة التفتيشية التي أطلقتها وزارة العمل الفترة الماضية في كل البلديات، وآلية التنسيق لتفعيل برامج تدريبية للباحثين عن العمل في بلدية مسلاتة والمناطق المجاورة لها.

- العابد يتابع أعمال لجنة التحول الرقمي بوزارة العمل والتأهيل

وأكد العابد دعمه مكتب عمل مسلاتة وكل مكاتب العمل والتأهيل في كل البلديات، من أجل معالجة مشكلاتها لتقديم أفضل الخدمات للموطنين.