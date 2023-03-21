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العابد يبحث مع وكيل «العمل» الفلسطينية تبادل الخبرات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 12:03 مساء
العابد يبحث مع وكيل «العمل» الفلسطينية تبادل الخبرات
العابد خلال لقائه وكيل وزارة العمل الفلسطينية، 21 مارس 2023، (وزارة العمل)
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بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا مع وكيل وزارة العمل الفلسطينية علي الصاوي تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني والتأهيل والتطوير.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء بحضور القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى ليبيا محمد رحال، ووفد من وزارة العمل الفلسطينية ضم المدير التنفيذي لصندوق التشغيل محمد أبوزعيتر، ورئيس ديوان الوزارة كمال الشافعي، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- العابد يشارك في اجتماع دعم الاستراتيجية الفلسطينية للتشغيل

وعُقد بعد اللقاء اجتماع فني برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، بحضور مستشار الوزير، ومدير إدارة الاستخدام ومتابعة مراكز التدريب، ومدير مكتب الإعلام والتواصل، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير مركز المعلومات والتوثيق، كما زار الوفد الفلسطيني المراكز التدريبية والجهات التابعة لها، للوقوف على تجربتها في مجال التدريب المهني والتأهيل والتطوير.

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