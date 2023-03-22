العابد يبحث البرامج التدريبية للباحثين عن العمل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس علي العابد الرضا مع مدير مكتب العمل والتأهيل بنغازي صلاح الشبلي البرامج التدريبية للباحثين عن العمل لإدماجهم في سوق العمل، إضافة إلى العراقيل التي تواجه سير العمل.

جاء ذلك في اجتماع في ديوان الوزارة بطرابلس أمس الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات والمستجدات المتعلقة بالإفراجات المالية للعاملين بالمكتب، كما اطلع على سير الحملات التفتيشية في نطاق بلدية بنغازي، والعراقيل التي تواجه المكتب في تنفيذ الحملات التفتيشية على مواقع العمل، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع تنفيذ برنامج الربط الإلكتروني ضمن رؤية الوزارة في عملية التحول الرقمي بعد توزيع التجهيزات الخاصة بالربط الإلكتروني، لتسهيل العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تطرق إلى ملف تنظيم سوق العمل في البلدية وحصر العمالة الأجنبية وتنظيمها.