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السفير الإماراتي: استكمال إجراءات ملف التأشيرات وفتح الأجواء مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 04:23 مساء
السفير الإماراتي: استكمال إجراءات ملف التأشيرات وفتح الأجواء مع ليبيا
الدبيبة والسفير الإماراتي لدى ليبيا محمد الشامسي، في العاصمة طرابلس، 22 مارس 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أعلن السفير الإماراتي لدى ليبيا محمد الشامسي، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات ملف التأشيرات وفتح الأجواء المتفق عليه خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لأبوظبي.

وخلال استقبال الدبيبة للسفير الإماراتي، قال الشامسي إن السفارة سترجع للعمل من طرابلس وتسهل منح التأشيرات للمواطنين بشكل مباشر، حسب بيان صادر عن الحكومة.

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وأكد السفير رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وشدد الجانبان على دعم البلدين لمبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للوصول للانتخابات.

المنفي والسفير الإماراتي
ويوم الثلاثاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول «آفاق التعاون المشترك والدفع قدما بالعملية السياسية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والوصول للانتخابات خلال العام 2023».

وشهدت الأيام الماضية حراكاً سياسياً مكثفاً في أعقاب مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الجاري.

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