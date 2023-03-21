المنفي واللافي يبحثان مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي ملفات عسكرية وأمنية واقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والعضو بالمجلس عبدالله اللافي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، العسكرية والأمنية والاقتصادية، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

واستقبل المسؤولان مساعدة وزير الخارجية الأميركي، اليوم الثلاثاء، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان.

- مساعدة وزير الخارجية تؤكد دعم أميركا جهود باتيلي للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات

- الدبيبة ومساعدة وزير الخارجية الأميركي يؤكدان دعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات

المصالحة الوطنية والانتخابات

وقال بيان المجلس الرئاسي إن مساعدة وزير الخارجية الأميركي أحاطت المنفي واللافي بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، بالإضافة إلى لقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، وإشادتها بدور وجهود المجلس الرئاسي في ملفي المصالحة الوطنية ودعم الانتخابات.

وأضاف البيان أن المنفي «أشاد بدور الولايات المتحدة الأميركية الإيجابي تجاه الملف الليبي، والتأكيد المستمر في الحفاظ على السيادة الوطنية، ودعمها خطة عبدالله باتيلي بشأن الانتخابات».

لقاءات مساعدة وزير الخارجية الأميركي في ليبيا

والتقت المسؤولة الأميركية في وقت سابق اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حيث أكدا دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وأمس الإثنين، التقت باربرا ليف القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حيث تناولت نشاط شركة «فاغنر» الروسية، مشددة على «دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والعضو بالمجلس عبدالله اللافي يستقبلان مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، بحضور السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال ليزلي أوردمان الثلاثاء 21 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والعضو بالمجلس عبدالله اللافي يستقبلان مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، بحضور السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال ليزلي أوردمان الثلاثاء 21 مارس 2023 (المجلس الرئاسي)