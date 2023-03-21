المنقوش تناقش تطوير العلاقات بين ليبيا والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش خلال لقائها، مساء اليوم الثلاثاء، سفير الإمارات لدى ليبيا محمد الشامسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وفق الوزارة.

وأضافت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السفير الإماراتي أكد خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، حرص بلاده على استقرار ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

- المنقوش تبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي دعم جهود إجراء الانتخابات

لقاء المنقوش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي

واستقبلت المنقوش بمكتبها ظهر اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني باربرا ليف، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية في ليزلي أوردمان.

وقالت وزارة الخارجية إن اجتماع المنقوش مع الوفد الأميركي جرى خلاله بحث جهود حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتجهيز لعقد الانتخابات.