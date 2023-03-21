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المنقوش تبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي دعم جهود إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 10:49 صباحا
المنقوش تبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي دعم جهود إجراء الانتخابات
نجلاء المنقوش ومساعدة وزير الخارجية الأميركي، 20 مارس 2023، (حكومتنا)
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بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف جهود دعم إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين مساء أمس الإثنين، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، حسب بيان نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن دعم الولايات المتحدة لتلك الجهود، والعمل على مساندتها في المجالات كافة.

لقاء بين حفتر ومساعدة وزير الخارجية الأميركي
كما التقت المسؤولة الأميركية أمس القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حيث تناولت نشاط شركة «فاغنر» الروسية، مشددة على «دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».

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وأفاد بيان للسفارة الأميركية بأن «ليف» ناقشت مع «حفتر» أهمية «دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام».

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