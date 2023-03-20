مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

أشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، خلال لقائها القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إلى تصنيف «فاغنر» مؤخرًا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مشددة على «دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».

جاء ذلك في بيان نشره حساب السفارة الأميركية على تويتر مساء اليوم الإثنين، عقب لقاء جمع الطرفين، بحضور الممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان.

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المسؤولة الأميركية تناقش مع حفتر «دعم مبادرة باتيلي»

وأفاد البيان بأن «ليف» ناقشت مع «حفتر» أهمية «دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام».

كما ناقش الطرفان، بحسب البيان، «أهمية حماية سيادة ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد».

مبادرة باتيلي

والأسبوع الماضي، اجتمع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع حفتر لمناقشة خطة البعثة في المرحلة المقبلة والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتتضمن مبادرة باتيلي تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الأطراف السياسية المحلية أو ممثلين عنها للتمهيد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تولي «لجنة 5+5 إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية».