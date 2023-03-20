  • Alwasat News
Atwasat

مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 11:09 مساء
مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»
مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف خلال لقائها القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الإثنين 20 مارس 2023 (السفارة الأميركية)
alwasat radio

أشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، خلال لقائها القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إلى تصنيف «فاغنر» مؤخرًا كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مشددة على «دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة».

جاء ذلك في بيان نشره حساب السفارة الأميركية على تويتر مساء اليوم الإثنين، عقب لقاء جمع الطرفين، بحضور الممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان.

- حفتر يناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية دعم البعثة الأممية بالتنسيق مع مجلسي النواب والدولة

المسؤولة الأميركية تناقش مع حفتر «دعم مبادرة باتيلي»
وأفاد البيان بأن «ليف» ناقشت مع «حفتر» أهمية «دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام».

كما ناقش الطرفان، بحسب البيان، «أهمية حماية سيادة ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد».

مبادرة باتيلي
والأسبوع الماضي، اجتمع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع حفتر لمناقشة خطة البعثة في المرحلة المقبلة والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتتضمن مبادرة باتيلي تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الأطراف السياسية المحلية أو ممثلين عنها للتمهيد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى تولي «لجنة 5+5 إجراء الحوارات الأمنية لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية

تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا

كونتي ينفجر.. لم أر في حياتي لاعبين هكذا
أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»

أنشيلوتي يهاجم هازارد قبل «الكلاسيكو»
ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول السلتوا والتربي

ترقب لوصول محترفي «فرسان المتوسط» بقيادة المصراتي وسط غياب بن علي وشكوك حول ...
ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»

ليبيا تتوج بـ4 ميداليات في تايكواندو أفريقيا «Itf»
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»

الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية والاقتصادية
المجلس الرئاسي: المنفي والدبيبة يبحثان التطورات السياسية ...
الشهوبي يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها مع وزارة المواصلات
الشهوبي يرحب بعودة الشركات الفرنسية لاستئناف وتفعيل عقودها مع ...
«الوطني للحريات» يطالب بعدم تنفيذ فتوى «الأعلى للقضاء» حول «شرعية» الجمعيات الأهلية
«الوطني للحريات» يطالب بعدم تنفيذ فتوى «الأعلى للقضاء» حول ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء من الكماليات؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء من ...
جلسة حوارية في سبها حول «واقع المطلّقات في المجتمع الليبي»
جلسة حوارية في سبها حول «واقع المطلّقات في المجتمع الليبي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
تقرير حقوق الإنسان الأميركي لعام 2022.. جرائم وانتهاكات «من الجميع» في ليبيا
تقرير حقوق الإنسان الأميركي لعام 2022.. جرائم وانتهاكات «من ......
مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»
مساعدة وزير الخارجية الأميركية تثير مع حفتر ملف «فاغنر»...
المنفي يجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية
المنفي يجدد الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق ......
جلسة حوارية في سبها حول «واقع المطلّقات في المجتمع الليبي»
جلسة حوارية في سبها حول «واقع المطلّقات في المجتمع الليبي»...
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء من الكماليات؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء ......
المزيد