حفتر يناقش مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية دعم البعثة الأممية بالتنسيق مع مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر وفدا أميركيا ضم مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، والممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان.

وقالت صفحة قوات القيادة على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين، إن اللقاء ناقش التطورات السياسية في ليبيا، و«أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة لتمهيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام 2023».

مناقشة خطة البعثة الأممية في لقاء بين حفتر وباتيلي

والأسبوع الماضي، اجتمع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع حفتر لمناقشة خطة البعثة في المرحلة المقبلة والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وفي وقت سابق، أكد باتيلي اعتزام تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الأطراف السياسية المحلية أو ممثلين عنها للتمهيد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى احتمال وضع خارطة طريق لهذه الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل.

جانب من لقاء حفتر مع الوفد الأميركي الذي يضم مساعدة وزير الخارجية، 20 مارس 2023 ( صفحة قوات القيادة العامة على فيسبوك)

جانب من لقاء حفتر مع الوفد الأميركي الذي يضم مساعدة وزير الخارجية، 20 مارس 2023 ( صفحة قوات القيادة العامة على فيسبوك)