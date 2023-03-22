المنفي يبحث مع السفير الإماراتي الدفع بالعملية السياسية في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا محمد الشامسي.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول «آفاق التعاون المشترك والدفع قدمًا بالعملية السياسية، ودعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس، والوصول للانتخابات خلال العام 2023».

وشهدت الأيام الماضية حراكًا سياسيًا مكثفًا في أعقاب مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام الجاري.

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ويتزامن هذا الحراك مع زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدني باربرا ليف، إلى ليبيا ولقائها مختلف الأطراف السياسية، ومن بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وأمس الإثنين جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية»، وكذلك التأكيد على ضرورة «احترام سيادة المؤسسات الليبية» في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن، وفق تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم الإثنين.