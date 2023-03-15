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«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد لمربع العنف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 11:01 مساء
«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد لمربع العنف
شعار «مجلس حكماء وأعيان مصراتة» (فيسبوك)
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قال «مجلس حكماء وأعيان مصراتة» إن ما يُسمى «مؤتمر تحالف القبائل الليبية» يعيد البلاد لمربع العنف من جديد، معتبرًا أن «اعتماد رموز نظام القذافي كشعارات عملاً معاديًا للدولة الليبية، وانتهاكًا لما اختاره الليبيون في إعلانهم الدستوري، من خلال المؤسسات المنتخبة».

وطالب المجلس المسؤولين في الدولة بـ«موقف حازم من مثل هذه التظاهرات والمحاولات لإثارة الفتن والتناحر من جديد، خصوصًا ما ورد في المادة الأولى من بيانهم باعتبار نشيد نظام القذافي نشيدًا رسميًا»، واصفًا تلك الخطوة بأنها «تهديد واضح بأن هذا التحالف يخطط للعودة للتحارب والتقاتل بين الليبيين».

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ودعا «مجلس حكماء وأعيان مصراتة»، «كل الثوار بألا يسمحوا بمثل هذا التطاول على ثورتهم ورموزهم ويقفوا سدًا منيعًا ضد من تسول له نفسه إدخال البلاد في مربع العنف من جديد».

يُشار إلى أن «تحالف القبائل الليبية» أعلن عن أن نشيده الرسمي في الحرب والسلم هو نشيد نظام القذافي.

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