  • Alwasat News
Atwasat

إتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 10:25 مساء
إتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
alwasat radio

أعلنت هيئة السلامة الوطنية إتلاف ثلاثة أطنان من مخلفات الحرب مختلفة الأصناف والأحجام في منطقة بئر الغنم غرب البلاد، مؤكدة أن عملية التخلص منها جرت على أكمال وجه.

وأوضحت هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إتلاف هذه الكمية من مخلفات الحرب جرى أمس الثلاثاء، تحت إشراف أعضاء الفرقة الفنية بإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة للهيئة.

- إزالة مخلفات الحرب من مناطق بسبها
- إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب غرب طرابلس
- الذخائر والمخلفات الحربية تنتظر «خارطة طريق»

وجرى جمع هذه الكمية من مخلفات الحرب في أوقات سابقة عبر الفِرق الفنية المختصة التابعة لهيئة السلامة الوطنية من عدة مناطق شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية.

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. الأربعاء

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. ...
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز

«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)

«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يدعو النواب لجلسة في بنغازي الإثنين المقبل لتسمية أعضاء لجنة «6+6»
عقيلة يدعو النواب لجلسة في بنغازي الإثنين المقبل لتسمية أعضاء ...
الدبيبة: علاقاتنا مع النيجر تطورت والرابط الاجتماعي بيننا لا يمكن أن ينقطع
الدبيبة: علاقاتنا مع النيجر تطورت والرابط الاجتماعي بيننا لا يمكن...
منظمة الهجرة: 80% زيادة في تدفق المهاجرين من ليبيا.. ووقف الصيد أحد الأسباب
منظمة الهجرة: 80% زيادة في تدفق المهاجرين من ليبيا.. ووقف الصيد ...
«رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في ليبيا
«رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في ...
«إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق
«إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة بلينكن في النيجر
ليبيا والتمدد الروسي ضمنها.. ملفات سياسية وأمنية بحقيبة ......
«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد لمربع العنف
«أعيان مصراتة»: «مؤتمر القبائل الليبية» بالخمس يعيد البلاد ......
إتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم
إتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم...
«إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق
«إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة ......
«رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في ليبيا
«رويترز»: اختفاء 10 أسطوانات تحتوي يورانيوم طبيعي من موقع في......
المزيد