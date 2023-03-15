إتلاف 3 أطنان من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية إتلاف ثلاثة أطنان من مخلفات الحرب مختلفة الأصناف والأحجام في منطقة بئر الغنم غرب البلاد، مؤكدة أن عملية التخلص منها جرت على أكمال وجه.

وأوضحت هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إتلاف هذه الكمية من مخلفات الحرب جرى أمس الثلاثاء، تحت إشراف أعضاء الفرقة الفنية بإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات التابعة للهيئة.

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وجرى جمع هذه الكمية من مخلفات الحرب في أوقات سابقة عبر الفِرق الفنية المختصة التابعة لهيئة السلامة الوطنية من عدة مناطق شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية.

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

عناصر هيئة السلامة الوطنية خلال التجهيز للتخلص من مخلفات الحرب بمنطقة بئر الغنم، الثلاثاء 14 مارس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)