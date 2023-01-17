إزالة مخلفات الحرب من مناطق بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل فريق إزالة الألغام والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجنوبية كميات من مخلفات الحرب بمدينة سبها.

ونفذ الفريق عمليات مسح تمكن من خلالها من التعامل مع 12 قذيفة «هاون» وقنبلة «رمانة» وسبعة صواريخ راجمة وقذيفتين عيار «سام 5» وقذيفتي «آر بي جي» وأربع قذائف «جراد» وقذيفة مدفعية «هاوزر» وقذيفتي «دبابة»، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى التعامل مع هذه المخلفات بالطرق الفنية المتبعة، ونقلها وتخزينها بالمكان المخصص إلى حين التخلص منها.