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إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب غرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 09:36 مساء
إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب غرب طرابلس
جانب من نقل مخلفات الحرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن إعدام 4 أطنان من مخلفات الحرب التي جرى تجميعها من المنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وأفادت «رئاسة الأركان»، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن إدارة الهندسة العسكرية نقلت المخلفات إلى موقع التفجير بمنطقة العقربية، غرب العاصمة طرابلس، لإعدامها طبقًا للمعايير الدولية والمحلية.

وجاءت عملية الإعدام بموافقة «رئاسة الأركان» وبمشاركة الجهات الأمنية بمنطقة الساحل الغربي، وبرفقة الإسعاف الطبي، بحسب البيان.

- الذخائر والمخلفات الحربية تنتظر «خارطة طريق»

ملف مخلفات الحرب
وحتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصاً منهم 278 رجلاً و20 امرأة، وأصيب من هذا العدد 174 شخصا، فيما قتل 124 آخرون، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وفي 31 مايو الماضي دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا»، مشيرة إلى معلومات جديدة تكشف زرع مجموعة «فاغنر» ألغاما في ضواحي العاصمة طرابلس.

جانب من نقل مخلفات الحرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من نقل مخلفات الحرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من نقل مخلفات الحرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من نقل مخلفات الحرب (رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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