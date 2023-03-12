ضبط متهم بسرقة 1000 دينار وهاتفين محمولين في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الكفـرة ضبط شخص سرق أغراضا شخصية ومبلغ 1000 دينار وهاتفين محمولين.

وأوضحت المديرية، اليوم الأحد، «ورود شكوى إلى قسم البحث الجنائي من (ع. ع. م)، الثلاثاء الماضي، حول سرقة شخص مجهول الهوية أغراضا شخصية ومبلغا ماليا وقدره 1000 دينار وعدد 2 هواتف محمولة».

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