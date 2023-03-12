ضبط متهم بسرقة 1000 دينار وهاتفين محمولين في الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفـرة ضبط شخص سرق أغراضا شخصية ومبلغ 1000 دينار وهاتفين محمولين.
وأوضحت المديرية، اليوم الأحد، «ورود شكوى إلى قسم البحث الجنائي من (ع. ع. م)، الثلاثاء الماضي، حول سرقة شخص مجهول الهوية أغراضا شخصية ومبلغا ماليا وقدره 1000 دينار وعدد 2 هواتف محمولة».
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التعرف على المتهم من آثار أقدامه
وأجرت وحدة التحريات بالقسم معاينة للمكان، وجرى التعرف على الجاني بعد تتبع آثار أقدامه، وتبين أنه يعمل بأحد المحلات التجارية داخل المدينة. ونوه البيان إلى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالة القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.
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