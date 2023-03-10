كشف غموض سرقة 130 ألف دينار من محل لبيع مواد التنظيف في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي وافدين تورطوا في سرقة 130 ألف دينار من داخل محل لبيع مواد التنظيف.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم صاحب المحل بشكوى بشأن السرقة، حيث توجه أعضاء التحريات بالقسم للمكان لجمع المعلومات، ورفع بصمات العاملين هناك، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

التوصل إلى المتهمين

ولاحظ أحد أفراد التحريات أن الباب الخلفي للمحل تُرك دون إغلاق، وأن أحد أبواب المكتب الذي به الخزنة تعرض للإتلاف بآلة حادة، ثم بدى الارتباك على أحد العاملين، مصري الجنسية، حيث جرى ضبطه ونقله إلى القسم.

- ضبط وافد متهم في واقعة سرقة وبحوزته بطاقة مزورة ببنغازي

واعترف المتهم بأنه المسؤول عن ترك الباب الخلفي دون إغلاق، مشيرا إلى أن مرتكبي واقعة السرقة وافدون مصريون آخرون، وأن عملية السرقة تمت من قبل عدة أشخاص من الجنسية المصرية، حيث أخطر الأمن النيابة العامة بشأنهم، وجار البحث عنهم.