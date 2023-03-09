ضبط وافد متهم في واقعة سرقة وبحوزته بطاقة مزورة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي وافدا تورط في سرقة أسلاك كهربائية وأغراض أخرى بقيمة 25 ألف دينار، وبحوزته بطاقة رقم وطني مزورة باسمه.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن يمتلك ثلاجات لحفظ الفواكه بشكوى إلى مركز شرطة بوعطني ضد مجهول سرق قطع غيار وأسلاك كهربائية ومواسير نحاسية ومحركات تخص الثلاجات لديه، حيث تولى أعضاء البحث والتحري التحقيق في الجريمة، واشتبهوا في وافد، تشادي الجنسية، يعمل كحارس للمكان، وذلك بعد ورود معلومات عن تردده على مواقع بيع الخردة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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واتضح أن المتهم يبيع قطع الغيار والأسلاك الكهربائية، حيث جرى ضبطه متلبسا ببعض المسروقات، وعند تفتيشه احترازيا عثر بحوزته على بطاقة إثبات هوية مزورة تحمل اسمه وبياناته الشخصية.

ونقل المتهم إلى المركز، حيث اعترف بواقعة السرقة، وأفاد بأنه اشترى البطاقة العام 2018 من شخص في مدينة سبها بمبلغ 200 دينار، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة بتُهمتي السرقة والتزوير.