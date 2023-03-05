ضبط تشكيل عصابي بتهمة خطف وافد وتعذيبه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت، القبض على تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص يمتهن السلب والخطف، وتورط أخيرا في خطف بنغالي الجنسية وتعذيبه وتصويره عاريا؛ لطلب فدية من ذويه قدرها 50 ألف دينار مقابل إطلاقه.

وقدم المجني عليه شكوى إلى مركز شرطة بوعطني في بنغازي يفيد بتعرضه للخطف والتعذيب بمنطقة المساكن على يد ستة أشخاص قاموا بتقييده وتصويره عاريا، واستولوا على هاتفه المحمول و200 دينار كانت بحوزته، إضافة إلى جواز سفره، واتصلوا بزوجته لطلب الفدية المذكورة سابقا، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وأفاد الضحية بأنه استغل فرصة انشغال أفراد التشكيل العصابي بتعاطي المخدرات والخمور وتمكن من الهرب منهم.

أحكام غيابية بحق التشكيل

وبعد التحري وجمع المعلومات، داهم أعضاء التحريات بالمركز منزل يسكنه أفراد التشكيل وجرى ضبطهم وبحوزتهم سلاحا ناريا نوع خرطوش وقنبلة يدوية «رمانة»، ومواد متفجرة «جلاطينة»، وعدة هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

واتضح أن أفراد التشكيل من ذوي السوابق وصادر بحقهم أحكام بالسجن غيابيا على ذمة وقائع سلب وسرقة ونصب واحتيال وخطف، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى لنيابة العامة.