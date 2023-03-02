الكبير يبحث تفعيل خدمة الدفع بالهاتف النقال

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رقمنة البطاقات المصرفية لتفعيل خدمة الدفع بالهاتف النقال، واعتماد مواصفات وطنية موحدة لبطاقات الدفع الإلكتروني بتقنية «EMV»، نهاية شهر أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للمدفوعات للعام الجاري، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع تناول دور المصارف التجارية في تنفيذ مشاريع «المركزي»

وتناول الاجتماع دور المصارف التجارية في تنفيذ مشاريع المصرف المركزي للعام الجاري «الدفع الفوري والعمليات البنكية عبر الإنترنت»، للاستفادة من خدمات متقدمة في التحويل المباشر بين المصارف التجارية وفتح الحسابات عن بُعد وفتح السوق لشركات التقنيات المالية لتقديم خدماتها للمواطنين.

كما ناقش الحضور سبل رفع كفاءة الشبكة الوطنية للمدفوعات من خلال تفعيل خاصية «التجوال الوطني» بين شركتي «ليبيانا» و«المدار» للهاتف المحمول خلال الشهر المقبل.