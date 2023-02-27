ممثل الصين: المصالحة الوطنية المسار الوحيد لتضميد جراح ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثل الصين في مجلس الأمن إن بلاده تدعم المصالحة الوطنية في ليبيا باعتبارها «المسار الوحيد لتضميد الجراح وتنمية الدولة».

وأضاف الممثل الصيني، خلال إحاطته بمجلس الأمن، اليوم الإثنين: «من المهم التوصل إلى حل للأزمة الدستورية وحل للمأزق السياسي، فجميع الأطراف عليها العمل من أجل مصلحة البلاد والشعب وإنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة الإعمار وتنمية الدولة».

وأشار إلى ضرورة «دعم جهود تحقيق التقدم في العملية السياسية في ليبيا، فزخم الحوار بين جميع الأطراف يدفع نحو التوصل إلى اتفاق من أجل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».

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كما طالب الممثل الصيني مجلس الأمن بدعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في الوساطة وحل الازمة السياسية في ليبيا، وإجراء تسوية سلمية للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها».

وتحدث أيضا عن ضرورة «التوصل إلى حلول داخلية دون حلول خارجية تؤدي إلى تبعات معقدة»، مشيرًا إلى ضرورة حسم ملف انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، لأنهم يؤثرون على الأمن في ليبيا والبلاد المجاورة.