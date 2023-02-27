باتيلي يطلق مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في العام 2023، بما يتضمن تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين.

مبادرة باتيلي

وأضاف باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين: «قررت أن أطلق مبادرة لتنظيم وعقد الانتخاابات التشريعية والرئاسية في العام 2023، سأقوم بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، هذه الآلية المقترحة ستجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين المعيينين، بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسة، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليين، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب. وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق وجدول زمني محدد لعقد انتخابات 2023، ستوفر اللجنة المقترحة منصة لتعزيز توافق الأراء حول المسائل ذات الصلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة سلوك لكل المرشحين».

ونوه بأن البعثة الأممية تسعى لتيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة.

وتابع: «لقد ترأست اجتماعات في السابع من فبراير دام يومين في مصر بحور ممثلين من السودان وتشاد وقد طور المشاركون ووافقوا على الية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب».

وأشار إلى اعتزامه «زيارة دولتين مجاورتين وتشاد لمناقشة الموضوع مع السلطات وتشجيعها على دعم خطة العمل وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة».