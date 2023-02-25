المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اقترح تشكيل البعثة الأممية لجنةً رفيعة المستوى للانتخابات معنية باستكمال القوانين الانتخابية.

وأوضح المشري، مساء السبت، أن اللجنة المقترحة تتكون من ثلاثين إلى أربعين عضوا بحد أقصى وتضم ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة والشخصيات السياسية الرئيسية وقادة المكونات القبلية والثقافية المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين من الجنوب والغرب ومندوبين عن النساء والشباب، وفق مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بموقع «فيسبوك».

ونبّه المشري إلى أن الخطير في اقتراح المبعوث الأممي أن قرار تشكيل اللجنة ينص على أن قرارتها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة باتيلي، واعتبر أن هذا المقترح غير مقبول؛ لأنه يمس السيادة الوطنية للدولة.

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البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة

ومساء الجمعة، نفت البعثة الأممية صحة وثائق متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

وأكدت البعثة في بيان أنها «لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية»، وقالت «كل ما يصدر عن البعثة ينُشر حصراً على موقعها الرسمي وعلى منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي».

وكانت صفحات تواصل ليبية تداولت وثائق تتحدث عن خطة بديلة بإشراف الأمم المتحدة حال إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل لتوافق على المسار الدستوري.