  • Alwasat News
Atwasat

البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 04:47 مساء
البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نقت البعثة الأممية، منذ قليل، صحة وثائق متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا. 

وأكدت البعثة في بيان أنها «لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية»، وقالت «كل ما يصدر عن البعثة ينُشر حصراً على موقعها الرسمي وعلى منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي».

وكانت صفحات تواصل ليبية تداولت وثائق تتحدث عن خطة بديلة بإشراف الأمم المتحدة حال اخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل لتوافق على المسار الدستوري.

- واشنطن تطالب بالاصطفاف خلف باتيلي لتسهيل الانتخابات الليبية 
- مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تجتمع في واشنطن بحضور باتيلي
- قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة

باتيلي ومباحثات في أميركا
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي آر شيرمان، الجمعة، اتفاق الولايات المتحدة مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، على ضرورة المساعدة في أن يكون «2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة».

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على استضافة الولايات المتحدة، أمس الخميس، اجتماع باتيلي مع «كبار المسؤولين في مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة»؛ لمناقشة مطلب الشعب الليبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة (0 - 0)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي (0 - 2)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي (0 - 2)
أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي

أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة

المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصية يمثل «النواب» في اجتماعات البرلمان العربي
نصية يمثل «النواب» في اجتماعات البرلمان العربي
الكيلاني تعلن قرب افتتاح مركز الأطراف الصناعية بمصراتة
الكيلاني تعلن قرب افتتاح مركز الأطراف الصناعية بمصراتة
إحباط محاولة تهريب 100 ألف لتر وقود بالأبيار
إحباط محاولة تهريب 100 ألف لتر وقود بالأبيار
«بوناتي»: ليبيا سوق واعدة .. وواجهنا ظروفا صعبة خلال الحرب
«بوناتي»: ليبيا سوق واعدة .. وواجهنا ظروفا صعبة خلال الحرب
البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة
البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
المزيد
عقيلة صالح في بغداد للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي
عقيلة صالح في بغداد للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني ......
بالصور..ترحيل 112 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
بالصور..ترحيل 112 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر...
مصر عن إقرار «النواب» لتعديل الإعلان الدستوري: «خطوة مهمة» نتطلع لاستكمالها
مصر عن إقرار «النواب» لتعديل الإعلان الدستوري: «خطوة مهمة» ......
البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة
البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة...
«بوناتي»: ليبيا سوق واعدة .. وواجهنا ظروفا صعبة خلال الحرب
«بوناتي»: ليبيا سوق واعدة .. وواجهنا ظروفا صعبة خلال الحرب...
المزيد