مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تجتمع في واشنطن بحضور باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعًا في واشنطن، اليوم الخميس، بحضور الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الذي عقد سلسلة اجتماعات مكثفة في ليبيا مؤخرًا.

وتضم مجموعة الاتصال الدولية السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى مصر وتركيا وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطًا في الملف الليبي.

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ونقلت صحيفة «القدس العربي» عن مصدر مصدر دبلوماسي قوله إن ممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر سيحضرون الاجتماع المزمع عقده اليوم الخميس في واشنطن.

وقبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه «من المهم الانتقال إلى المرحلة الانتخابية في أسرع وقت لتتمتع الحكومة بالشرعية وتنتخب من الشعب». وتابع: «يعمل المبعوث الأممي في هذا الاتجاه، ونحن نعول على العمل لجمع جميع الأطراف؛ لإجراء الانتخابات لمساعدة ليبيا».

ووصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.