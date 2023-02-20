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قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 11:55 مساء
قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة
صورة مركبة: باتيلي والمنفي والدبيبة وعقيلة صالح والمشري وحفتر (حساب باتيلي على تويتر)
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أجرى الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

جاءت مشاورات باتيلي قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، بحسب تغريدة عبر حسابه على «تويتر».

باتيلي: تقارب متزايد بشأن إجراء الانتخابات في 2023
وقال المبعوث الأممي إن «هناك تقاربًا متزايدًا في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023»، مرحبًا بـ«التزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة»، داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى «ضرورة العمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي».

- وفد رسمي يطلع باتيلي على جهود حكومة الوحدة بشأن الانتخابات و3 ملفات

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، أعلنت مالطا رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير، مناقشة الوضع الليبي في جلسة إحاطة مفتوحة يقدمها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الدعم في ليبيا عبدالله باتيلي يوم 27 من الشهر ذاته.

واستبق باتيلي إحاطته المرتقبة بمجلس الأمن، بتكثيف مشاوراته مع مختلف الأطراف الليبية، وأشرك دول الجوار في مساعي إنضاج مبادرة تسوية سياسية وأمنية للأزمة والتي تستهدف بدرجة أولى التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت، إلى جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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