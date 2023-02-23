واشنطن تطالب بالاصطفاف خلف باتيلي لتسهيل الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، بضرورة الاصفاف خلف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي؛ لتسهيل إجراءات الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح لمستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، عقب اجتماع عقد في واشنطن «شركاء عالميين» لتنسيق الجهود بشأن الأوضاع في ليبيا.

وقال شوليت، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «حان الوقت للاتحاد خلف باتيلي الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، لتسهيل مطلب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات».

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واشنطن: الديمقراطية تتطلب خيارات جريئة

وأضاف: «تشرفنا باستضافة شركاء عالميين لتنسيق الجهود في واشنطن، وهو تذكير بأن الديمقراطية تتطلب خيارات جريئة».

ووصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.

وقبل سفره إلى واشنطن، أجرى باتيلي، الإثنين، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

اجتماع في واشنطن لشركاء دوليين مهتمين بالملف الليبي، الخميس 23 فبراير 2023 (مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت)