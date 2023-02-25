المشري: التعديل الثالث عشر يسمح بنظام حكم خليط بين الرئاسي والبرلماني

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم السبت، إن مقترح الانتخاب المباشر لرئيس الدولة ليس وليدا للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب أخيرا، كما أن نظام الحكم المعروض وفقا لهذا التعديل ليس رئاسيا بل خليطا بين الرئاسي والبرلماني.

وأوضح المشري أن مقترح الانتخاب المباشر للرئيس هو وليد مقترحات لجنة فبراير الصادرة العام 2014، وكذلك الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار في جنيف، حيث جرى النص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، وفق مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بموقع «فيسبوك».

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وأشار المشري إلى أن بعضا ممن يرفضون النظام الرئاسي الآن قد ترشحوا خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتساءل «هل لا يدل الزخم الذي كان مصاحبا لهذه الانتخابات على قبول شعبي؟»، موضحا أن اعتراض مجلس الدولة على إجراء هذه الانتخابات في حينها كان لأسباب دستورية وقانونية.