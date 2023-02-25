المشري: التعديل الثالث عشر يحصن الانتخابات المقبلة من الطعن

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين، موضحا أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري.

وأكد المشري أن مجلس الدولة سبق وأن صوت على هذا التعديل مادة مادة، مشددا على أنه لا يلغي غيره من تعديلات دستورية «كما يروج البعض»، ولا يتعلق سوى بمواد الباب الثالث من مشروع الدستور والخاصة بنظام الحكم، وفق مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بموقع «فيسبوك».

وأرجع رئيس مجلس الدولة اللغط المثار حول التعديل الدستوري إلى عدم التواصل بشكل كاف مع الإعلام، موضحا استماعه ورده على استفسارات المتظاهرين أمام مقر مجلس الدولة.