السفير النمساوي يهنئ الطرمال بيوم المرأة العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، لقاء مع السفير النمساوي لدى ليبيا، كريستوف ماينبورغ، في طرابلس، اليوم الأحد.

لقاء الطرمال والسفير النمساوي

وهنأ السفير ماينبورغ، الوزيرة طرمال بمناسبة قرب اليوم العالمي للمرأة وأنشطتها، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، وجاء الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس العام 1945.