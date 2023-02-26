  • Alwasat News
Atwasat

السفير النمساوي يهنئ الطرمال بيوم المرأة العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 11:58 صباحا
السفير النمساوي يهنئ الطرمال بيوم المرأة العالمي
وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، خلال لقاء مع السفير النمساوي لدى ليبيا، كريستوف ماينبورغ، في طرابلس، اليوم الأحد.، 26 فبراير 2023. (تويتر)
alwasat radio

عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، لقاء مع السفير النمساوي لدى ليبيا، كريستوف ماينبورغ، في طرابلس، اليوم الأحد. 

لقاء الطرمال والسفير النمساوي
وهنأ السفير ماينبورغ، الوزيرة طرمال بمناسبة قرب اليوم العالمي للمرأة وأنشطتها، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

- الطرمال تبحث مع السفيرة البريطانية سبل تذليل الصعوبات أمام المرأة الليبية 
- السايح يبحث «تعزيز» مشاركة المرأة في الانتخابات
- الطرمال تبحث إنشاء لجنة تقنية تضم الوكالات الأممية العاملة بليبيا لدعم وزارة شؤون المرأة

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس من كل عام، وجاء الاحتفال بهذه المناسبة إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس العام 1945.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مروع بطرابلس
خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023
شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار وانخفاض الإسترليني واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وانخفاض الإسترليني واليورو مقابل الدينار في السوق ...
ليبيا تؤكد أمام مؤتمر دولي الالتزام الكامل بتعزيز سلامة المرضى
ليبيا تؤكد أمام مؤتمر دولي الالتزام الكامل بتعزيز سلامة المرضى
السفير النمساوي يهنئ الطرمال بيوم المرأة العالمي
السفير النمساوي يهنئ الطرمال بيوم المرأة العالمي
واقعة سرقة تقود إلى مداهمة معمل خمور في الخمس
واقعة سرقة تقود إلى مداهمة معمل خمور في الخمس
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
المزيد
الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع لإنجاز الانتخابات
الدبيبة يحيي جهود «أصدقاء ليبيا» والبعثة الأممية للدفع ......
برنامج الأغذية العالمي: استهدفنا 9 مناطق في ليبيا ووصلنا بالخدمة إلى 44 ألف طالب
برنامج الأغذية العالمي: استهدفنا 9 مناطق في ليبيا ووصلنا ......
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق
عقيلة صالح يلتقي الرئيس السوري في دمشق...
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين في ليبيا
مراسلات «طباخ بوتين» تتحدّث عن تدخّله لصالح شخصيتين نافذتين ......
واقعة سرقة تقود إلى مداهمة معمل خمور في الخمس
واقعة سرقة تقود إلى مداهمة معمل خمور في الخمس...
المزيد