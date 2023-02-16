  • Alwasat News
Atwasat

«حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال تركيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 03:41 مساء
«حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال تركيا وسورية
عضو من الفريق الليبي خلال عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. (هيئة السلامة الوطنية)
alwasat radio

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، بدء التبرع، غدا الجمعة، ضمن الحملة الشعبية لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسورية.

وحددت الحكومة نقاطا للتبرع بميدان الشهداء أو عن طريق إرسال قيمة التبرع من إحدى القيم المتاحة (1.2.3.5.10) دنانير عبر الرسالة النصية «99399» أو عن طريق *USSD #939، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا» الرسمية.

- حملة تبرعات ليبية لضحايا زلزال تركيا وسورية في احتفالات ثورة 17 فبراير
- إرسال شحنة خامسة من الأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال في سورية وتركيا
- تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
- المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
- بالصور.. القيادة العامة تواصل تسيير مساعدات إلى ضحايا زلزال سورية

وأمس الأربعاء، أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير، إطلاق حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في سورية وتركيا خلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، بالعاصمة طرابلس، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ترعى هذه الحملة عبر المفوضية العامة للكشافة. ونبه رئيس اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير، إلى «إعادة برمجة برنامج الاحتفالات، لمراعاة الظرف الدولي والتضامن مع الأشقاء في سورية وتركيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم
بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

الدوري الأوروبي: برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في نهائي مبكر
متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب

متاجر زهور أفغانستان بلا زبائن بعد منع طالبان الاحتفال بعيد الحب
المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ...
فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا

فضيحة «الحفلات الصاخبة» تجر برلوسكوني للمحاكمة مجددا
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي

فرنسا.. العثور على بقايا بشرية في متنزه لليوم الثاني على التوالي
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة يدعو النواب إلى جلسة رسمية الإثنين
عقيلة يدعو النواب إلى جلسة رسمية الإثنين
حكومة الدبيبة ترسل شحنة خامسة من الأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال في سورية وتركيا
حكومة الدبيبة ترسل شحنة خامسة من الأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال...
تخريج دفعة ثانية لإدارة المهام الخاصة بـ«العمليات الأمنية»
تخريج دفعة ثانية لإدارة المهام الخاصة بـ«العمليات الأمنية»
«حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال تركيا وسورية
«حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال ...
الكونى خلال مؤتمر مجلس العلاقات الأميركية الليبية: نظام المحافظات يحصن طرابلس ضد الهجوم عليها
الكونى خلال مؤتمر مجلس العلاقات الأميركية الليبية: نظام المحافظات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية- الليبية في واشنطن
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية- ......
اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي
اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي...
وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا
وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا...
الكونى خلال مؤتمر مجلس العلاقات الأميركية الليبية: نظام المحافظات يحصن طرابلس ضد الهجوم عليها
الكونى خلال مؤتمر مجلس العلاقات الأميركية الليبية: نظام ......
«حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال تركيا وسورية
«حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال......
المزيد