«حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال تركيا وسورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، بدء التبرع، غدا الجمعة، ضمن الحملة الشعبية لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسورية.

وحددت الحكومة نقاطا للتبرع بميدان الشهداء أو عن طريق إرسال قيمة التبرع من إحدى القيم المتاحة (1.2.3.5.10) دنانير عبر الرسالة النصية «99399» أو عن طريق *USSD #939، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا» الرسمية.

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وأمس الأربعاء، أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير، إطلاق حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في سورية وتركيا خلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، بالعاصمة طرابلس، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ترعى هذه الحملة عبر المفوضية العامة للكشافة. ونبه رئيس اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير، إلى «إعادة برمجة برنامج الاحتفالات، لمراعاة الظرف الدولي والتضامن مع الأشقاء في سورية وتركيا».