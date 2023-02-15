حملة تبرعات ليبية لضحايا زلزال تركيا وسورية في احتفالات ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في سورية وتركيا خلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، بالعاصمة طرابلس، إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ترعى هذه الحملة عبر المفوضية العامة للكشافة، مشيرة إلى تلقي التبرعات عبر نقاط في ميدان الشهداء، وإعلام المواطنين بأماكن هذه النقاط. ونوه رئيس اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير، إلى «إعادة برمجة برنامج الاحتفالات، لمراعاة الظرف الدولي والتضامن مع الأشقاء في سورية وتركيا».



عرض عسكري رمزي في احتفالات ثورة 17 فبراير

ومن المقرر تنظيم عرض عسكري رمزي، وفق رئيس اللجنة، مشيرا إلى تنظيم عرض شعبي آخر باسم «ذاكرة الثورة»، بمشاركة فرق فنون شعبية، ويخلد العرض تضحيات الشهداء ويذكر بقيم التغيير الذي طالب به الشعب الليبي، ويجسد الانسجام التراثي الثقافي في ليبيا بمشاركة فنانين ليبيين دون مشاركة خارجية.

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كما نوهت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير إلى إقامة حفل فني ساهر لفنانين شعبيين ليبيين.

وأعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس غلق ميدان الشهداء، في تمام الساعة الثانية؛ وذلك استعداداً للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير. والأحد الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بمنح الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة، بحسب القرار رقم 75 للعام 2023.