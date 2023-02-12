«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بمنح الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير.

جاء ذلك في القرار رقم 75 للعام 2023، المنشور على صفحة الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد.

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ونصت المادة الأولى على أن «يكون الخميس الموافق 16 فبراير 2023 إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة وما في حكمها، وذلك ابتهاجًا بانطلاق احتفالات ذكرى الثورة الليبية (17 فبراير)، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العامة».