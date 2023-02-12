تراجع الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.11 دينار مقابل 5.12 دينار، أمس السبت.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى 5.44 دينار من 5.43 دينار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 6.10 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الليبية.

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واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهي ذاتها الأسعار المسجلة الخميس الماضي. وكذلك استقر سعر كسر الذهب عيار (18) عند 228 دينارًا.