السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.77 دينار أمس، واستقر سعر اليورو عند 5.14 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.