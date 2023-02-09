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استقرار الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 03:17 مساء
استقرار الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
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استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، عند 5.105 دينار، وكذلك اليورو الذي سجل 5.45 دينار.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.10 دينار، وهو ذاته السعر المسجل في ختام تعاملات، أمس الأربلعاء، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

- الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية
- ارتفاع طفيف في أسعار النفط
- السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 10%

وعلى النهج ذاته سارت الليرة التركية التي لم تتغير عن 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.65 دينار ليبي، بينما انخفض سعر كسر الذهب عيار 18 من 229 دينارا إلى 228 دينارا.

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