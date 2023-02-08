  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع طفيف في أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 08:51 صباحا
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، وسط تحركات ضعيفة في الدولار، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من بيانات المخزون للحصول على مزيد من القرائن على اتجاهات الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» سنتا واحدا إلى 83.70 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.3% في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 77.29 دولار، بعد أن قفزت بنسبة 4.1% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

ومن المتوقع أن تحتفظ معايير النفط بالدعم بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، في حين أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية رغم التوقعات السابقة بارتفاعها.

هبوط مؤشر الدولار
وهبط مؤشر الدولار بشكل هامشي اليوم مواصلا خسائره بعد تصريحات بأول يوم الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص لمن لديهم عملات أخرى.

مع زيادات أقل في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تأمل السوق في أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حتى حدوث ركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.

ودعما للسوق، أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي مجموعة الصناعة أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، وفقا لمصادر السوق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)

مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
«بي بي» للطاقة تسجل خسائر سنوية بسبب انسحابها من روسيا
المطارات الأوروبية تستعيد 79% من حركة المرور المسجلة قبل «كوفيد-19»
المطارات الأوروبية تستعيد 79% من حركة المرور المسجلة قبل ...
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من 2022
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع ...
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
توافق أوروبي على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية
مصرف لبنان يحدد سعرا جديدا للصرف للسحب من الودائع الدولارية...
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية
اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لأسعار المشتقات ......
المزيد
بايدن: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي بلد آخر
بايدن: الاقتصاد الأميركي في موقع أفضل للنمو أكثر من أي بلد ......
ارتفاع طفيف في أسعار النفط
ارتفاع طفيف في أسعار النفط...
السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 10%
السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة ......
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% لترويض التضخم
توقعات برفع «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة إلى 5.4% ......
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في الربع الثالث من 2022
السعودية: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 10.7% في ......
المزيد