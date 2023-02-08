ارتفاع طفيف في أسعار النفط

القاهرة - بوابة الوسط

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، وسط تحركات ضعيفة في الدولار، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من بيانات المخزون للحصول على مزيد من القرائن على اتجاهات الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» سنتا واحدا إلى 83.70 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.3% في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 15 سنتا إلى 77.29 دولار، بعد أن قفزت بنسبة 4.1% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

ومن المتوقع أن تحتفظ معايير النفط بالدعم بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، في حين أظهرت أحدث البيانات انخفاض مخزونات الخام الأميركية رغم التوقعات السابقة بارتفاعها.

هبوط مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الدولار بشكل هامشي اليوم مواصلا خسائره بعد تصريحات بأول يوم الثلاثاء، مما جعل النفط أرخص لمن لديهم عملات أخرى.

مع زيادات أقل في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تأمل السوق في أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حتى حدوث ركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.

ودعما للسوق، أظهرت بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي مجموعة الصناعة أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، وفقا لمصادر السوق.