السلطات العراقية ترفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 10%

القاهرة - بوابة الوسط

قررت السلطات العراقية رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10%، وهو إجراء يهدف إلى مكافحة انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد انظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.

منذ شهرين، يتأرجح الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15% من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية، بحسب «فرانس برس».

ولمواجهة هذه الدوامة، اقترح البنك المركزي العراقي في الأيام الأخيرة رفع قيمة العملة الوطنية بحوالي 10% ورفع سعر الصرف من حوالي 1470 دينارًا إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

وصادق مجلس الوزراء الثلاثاء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الذي يصل إلى 1300 دينار للدولار الواحد، بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شيا السوداني.

تداعيات على سوق الصرف الأجنبي

وكان للإجراء على الفور تداعيات على سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض السعر إلى أقل من 1500 دينار للدولار، بعد أن كان قد وصل 1700 دينار في أيام معينة.

وقال الخبير الاقتصادي العراقي باريق شوبر إنه تحسن «موقت». وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أشار إلى انخفاض الطلب في السوق لأن «مشتري الدولار الآن ينتظرون شراء الدولار بسعر أرخص وبشكل مباشر من المركزي».

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لكنه يعتقد أن حل الأزمة يتطلب «حلولًا جذرية»، مثل «سيطرة أفضل على سوق الحوالات والتحويل والتحول الكامل إلى الاعتمادات المستندية». ويعزو محللون ومسؤولون انخفاض قيمة الدينار إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح تحويل الأموال الدولية.

هروب رؤوس الأموال

ويتعين على البنوك العراقية الآن إدارة هذه التحويلات من خلال منصة سويفت الإلكترونية، وهي مرادفة لمراقبة أكثر صرامة للمعاملات، ولا سيما من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يرفض أي تحويل يعتبر مشبوهًا.

لكن السلطات اعترفت بأن النظام القديم سمح بالعديد من التجاوزات، إذ حصل بعض المستخدمين على دولارات من البنك المركزي عبر القنوات الرسمية، للقيام بعمليات غسل أموال في الخارج أو هروب رؤوس الأموال.

وبسبب حرمانهم من القنوات الرسمية، عاد هؤلاء المستخدمون إلى السوق الموازية، مما تسبب في زيادة الطلب. واعترف رئيس الوزراء أخيرا بحدوث تحويلات احتيالية للدولار من العراق إلى دول أجنبية.