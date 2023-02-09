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في العدد 377: تعديل دستوري يتجاهل شروط انتخابات الرئاسة.. وتشكيك في قوائم إسكان الشباب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 07:50 مساء
في العدد 377: تعديل دستوري يتجاهل شروط انتخابات الرئاسة.. وتشكيك في قوائم إسكان الشباب
الصفحة الأولى من العدد «377» من جريدة «الوسط»، الخميس 9 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 377 من جريدة «الوسط». ونطالع في صفحته الأولى تقريرًا رئيسيًا عنوانه «التعديل الـ 13 في ملعب مجلس الدولة».

وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعين أحدهما بعنوان «تقارب باشاغا مع حفتر هل يعقّد خارطة التحالفات السياسية؟».

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ليبيا خالية من «الإيبولا»
ويتصدّر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «على مسؤولية السائح: ليبيا خالية من الإيبولا النزفية»، وفيه أيضًا يحذّر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض من خطورة المرض قائلاً إن «فيروس كورونا رحمة مقارنة بهذا المرض».

وفي الصفحة ذاتها نطالع موضوعًا عن المناصب السيادية بعد إجازة المجلس الأعلى للدولة 28 مترشحاً على نيلها، وجاء تحت عنوان «بين الأعلى والنواب.. هل حسمت معركة المناصب السيادية؟».

أيضا نقرأ في الصفحة الرابعة موضوعًا عن تزايد التواجد الإيطالي في ليبيا، وجاء بعنوان «زوارق وزيارات ودورات تدريبية وتعاون معلوماتي.. حضور أمني إيطالي في الأوساط الليبية».

ونطالع في الصفحة الخامسة موضوعين أحدهما عن شبكة الكهرباء الليبية، وجاء بعنوان «المحاسبة يطالب الكهرباء باستكمال محطات التوليد.. شكشك يطلب تفعيل عقد العدادات الإلكترونية الذكية».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا عن ضبطية مواد مخدرة وجاء بعنوان «تفاصيل أكبر ضبطيات المخدرات في تاريخ الجمارك»، وذلك بعد ضبط وإعدام 269 كيلوغرام كوكايين بميناء الخمس البحري.

للاطلاع على العدد 377 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وإلى الشؤون الدولية والعربية ونطالع في الصفحة السادسة تقريرًا موسعًا عن الفاجعة الإنسانية التي هزّت العالم مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وجاء بعنوان «شهادات الناجين من الموت تحكي فصولا من الفاجعة».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع عن الصراع في اليمن وعنوانه «الأزمة اليمنية.. هدنة جديدة أم الفصل السابع؟».

رفض قوائم «إسكان الشباب»
وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة تحقيقا بعنوان «9 بلديات طالبت بإيقافها.. رفض واسع لقوائم المرحلة الأولى من إسكان الشباب». ونطالع في الصفحة التاسعة موضوعًا رئيسيًا بعنوان «من بين أكثر العملات الأفريقية تدهوراً.. %5.73 تراجعًا في قيمة الدينار أمام الدولار منذ العام 2013».

وإلى الثقافة حيث نقرأ في الصفحة الثانية عشر موضوعات منها حوار مع الفنان التشكيلي موسى أبوسبيحة، وجاء عنوانه الرئيسي « أبوسبيحة: أستمد ثقافتي من المنبع ولا أخذ من الجداول الصغيرة».

وفي صفحة الفن نطالع موضوعات منها خبر عن المطرب محمد منير بعنوان « الكينغ يسافر للإمارات».

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الأخضر يتأهب لضربة بداية مجموعات الكونفدرالية
ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعات منها تقرير بعنوان « الأخضر يتأهب لضربة بداية مجموعات الكونفدرالية أمام مارومو الجنوب أفريقي في ثالث مغامرة قارية».

وفي الصفحة الخامسة عشر نقرأ موضوعات منها موضوع عنوانه «في أولى مواجهات إياب دورينا، بنينا يستقبل التحدي وشباب الجبل.. والخمس يلتقي السويحلي».

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