باتيلي: اجتماع «5+5» في القاهرة لتفعيل خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في القاهرة على مدار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، يستهدف تفعيل لجان التواصل المتفق عليها خلال اللقاءات في القاهرة نوفمبر العام 2021، في إطار الاستعداد لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة لبحث خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بحضور ممثلين عن دول جوار ليبيا (السودان وتشاد والنيجر)، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد باتيلي أن المسار الأمني ركيزة مهمة لتمهيد الطريق لإقرار بيئة سياسية واقتصادية مواتية، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، الذي عُقد خلال يومي 15 و16 يناير الماضي، حقق تقدمات، بما في ذلك ترشيح أعضاء لجنة التواصل الليبية؛ لتمكينهم من العمل مع نظرائهم من السودان وتشاد والنيجر.

اهتمام كبير لتنفيذ خطة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة

وأضاف المبعوث الأممي «عملكم على درجة عالية من الأهمية من أجل تنفيذ خطة العمل الخاصة بانسحاب الأجانب والمرتزقة».

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وكشف عقده اجتماعا «مثمرا» مع سفراء السودان والنيجر وتشاد الأسبوع الماضي، حيث أعربوا عن استعدادهم ورغبتهم في دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والفاعلين الليبيين؛ لإيجاد حلول دائمة للتحديات المثارة والتعاون مع الليبيين.

وأعرب باتيلي عن أمله في أن تتمكن هذه الاجتماعات من المضي قدما في تفعيل لجان التواصل حتى يجرى التنسيق على أكمل وجه.