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سامح شكري يستقبل باتيلي في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:14 مساء
سامح شكري يستقبل باتيلي في القاهرة
لقاء سامح شكري مع باتيلي في القاهرة، 7 فبراير 2023. (حساب الناطق باسم الخارجية المصرية على تويتر)
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استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، عبر حسابه على موقع «تويتر»، بذل مصر «جهودا مكثفة لدفع العملية السياسية في ليبيا، علي أساس احترام المؤسسات الشرعية والأطر القانونية وإرادة الشعب الليبى الشقيق». 

وأمس الإثنين، ناقش باتيلي ثلاثة ملفات سياسية وأمنية خلال لقائه قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي. وقال باتيلي، عبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا، مشيرًا إلى اتفاقهما على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في العام 2023.

- باتيلي ناقش مع حفتر 3 ملفات سياسية وأمنية
- بيان مشترك لعقيلة والمشري: إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لإقرارها
- المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف
- عقيلة: الاتفاق على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية.. ونحتاج سلطة موحدة لإجراء الانتخابات

مخرجات لقاء عقيلة والمشري في القاهرة
واحتضنت القاهرة في يناير الماضي، مناقشات رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، والتي خلصت إلى إعلانهما في بيان مشترك، التوافق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

لقاء سامح شكري مع باتيلي في القاهرة، 7 فبراير 2023. (حساب الناطق باسم الخارجية المصرية على تويتر)
لقاء سامح شكري مع باتيلي في القاهرة، 7 فبراير 2023. (حساب الناطق باسم الخارجية المصرية على تويتر)
لقاء سامح شكري مع باتيلي في القاهرة، 7 فبراير 2023. (حساب الناطق باسم الخارجية المصرية على تويتر)
لقاء سامح شكري مع باتيلي في القاهرة، 7 فبراير 2023. (حساب الناطق باسم الخارجية المصرية على تويتر)
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