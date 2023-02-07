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القاهرة تستضيف اجتماعات «5+5»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 02:30 مساء
القاهرة تستضيف اجتماعات «5+5»
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بحضور باتيلي، 7 فبراير 2023، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
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تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

والتقى باتيلي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تناولا التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا، واتفق الطرفان على أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الليبيين للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن.

اجتماع يونيو
واجتمعت اللجنة العسكرية في يونيو الماضي بالقاهرة، بحضور رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرزاق الناظوري.

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وفي بيان بختام الاجتماعات، أكدت اللجنة ضرورة «عدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، وحرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال».

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بحضور باتيلي، 7 فبراير 2023، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بحضور باتيلي، 7 فبراير 2023، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بحضور باتيلي، 7 فبراير 2023، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بحضور باتيلي، 7 فبراير 2023، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بحضور باتيلي، 7 فبراير 2023، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة بحضور باتيلي، 7 فبراير 2023، (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
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