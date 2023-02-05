من طرابلس إلى طبرق.. الأرصاد تصدر تحذيرا إلى الصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى طبرق، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الرياح شمالية غربية إلى بحرية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل نهار اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3 أمتار، ويصل صباح الغد إلى 3.5 متر على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

• البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

• درجة حرارة سطح البحر 16 درجة مئوية.