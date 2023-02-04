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حكومة باشاغا: التواجد العسكري والمسلح على أراضي ليبيا محور النقاش مع حفتر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 04:36 مساء
حكومة باشاغا: التواجد العسكري والمسلح على أراضي ليبيا محور النقاش مع حفتر
جانب من لقاء حفتر مع باشاغا في مكتب الأول ببنغازي، 4 فبراير 2023 (صفحة قوات القيادة العامة)
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كشفت الحكومة المكلفة من مجلس النواب محور النقاش في الاجتماع الذي عقد بين رئيسها فتحي باشاغا وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي اليوم السبت.

وأوضحت الحكومة أن النقاش دار حول «الوضع السياسي الراهن والتواجد العسكري والمسلح على الأراضي الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية»، حسبما أوضحت في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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فرحات والتميمي يشاركان في الاجتماع
وعقد الاجتماع بمكتب حفتر في بنغازي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد فرحات، ومدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.

وبحث حفتر مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت الثلاثاء الماضي الوضع السياسي وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة، وكذلك الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي.

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