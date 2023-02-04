حفتر يجتمع مع باشاغا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم السبت، في مكتب الأول بمقر القيادة العامة في بنغازي.

جاء ذلك في بيان لصفحة قوات القيادة العامة على موقع «فيسبوك»، دون إعلان محور النقاش بين الطرفين أو مزيد من التفاصيل.

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لقاء بين حفتر وسفير ألمانيا

والثلاثاء الماضي، التقى حفتر مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الذي أوضح أنهما ناقشا «الحل السياسي للخروج من الأزمة، وكذلك الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي».

ويرى الباحث في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، جليل حرشاوي، أن هناك نية من جانب الأمم المتحدة لخلق زخم جديد للعملية السياسية في شهر فبراير، لكن الأمر يسير ببطء، مستبعدًا إجراء الانتخابات هذا العام بسبب غياب «خطة محددة»، وذلك بعد تصريحات أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بأن 2023 سيكون عام الانتخابات.

جانب من لقاء حفتر مع باشاغا في مكتب الأول ببنغازي، 4 فبراير 2023 (صفحة قوات القيادة العامة)