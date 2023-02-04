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حكومة باشاغا تبحث زيادة فرص التعاون مع مصر في مجال الطاقة والنقل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 02:57 مساء
حكومة باشاغا تبحث زيادة فرص التعاون مع مصر في مجال الطاقة والنقل
د.عوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة باشاغا خلال لقاء مع مسؤولين مصريين في أوغندا. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)
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بحث وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب د.عوض البدري، التنسيق المشترك وزيادة فرص التعاون مع مصر في مجال الطاقة وخطوط النقل.

جاء ذلك خلال لقاء مع وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أحمد مهنا، على هامش مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي (EAPP) في العاصمة الأوغندية كامبالا، وفق الصفحة الرسمية لحكومة فتحي باشاغا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مباحثات البدري مع مسؤولين مصريين
كما التقى البدري بالمهندس محمد السيسي، ممثلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة جابر الدسوقي.

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يشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر يشمل اختيار منصب المدير التنفيذي الجديد للمنظمة، حيث يتسابق على تولي مهمة المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور عمر البرادعي، من جمهورية مصر العربية، وثلاثة أعضاء آخرون من دولة كينيا.

د.عوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة باشاغا خلال لقاء مع مسؤولين مصريين في أوغندا. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)
د.عوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة باشاغا خلال لقاء مع مسؤولين مصريين في أوغندا. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)
د.عوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة باشاغا خلال لقاء مع مسؤول مصري في أوغندا. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)
د.عوض البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة باشاغا خلال لقاء مع مسؤول مصري في أوغندا. (المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا)
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